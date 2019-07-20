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وزير الدفاع الأمريكي يوافق على إرسال قوات إلى السعودية

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موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان إنه هذه الخطوة تقدم "رادعا إضافيا" في مواجهة التهديدات.

© AP Photo / Choo Sang-chul/Newsis

في سياق متصل، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع ، أمس الجمعة، موافقة العاهل السعودي على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء السعودية "واس" عن المسؤول أنه "انطلاقا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها".

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