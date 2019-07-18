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السعودية تعلن عدد الحجاج الذي وصلوا إلى المملكة

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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

وبحسب إحصائية أصدرتها المديرية العامة للجوازات ، بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ المختلفة منذ بدء القدوم وحتى الساعة الثامنة صباحًا لهذا اليوم وصل إلى 432.225 حاجًا.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، بحسب صحيفة "سبق" السعودية أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 426.292 حاجا، فيما قدم عن طريق البر 3.251 حاجًا، وعبر البحر 2.682 حاجاً.

وقال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، في تصريحات سابقة، إن حج هذا العام فيه زيادة كبيرة في إعداد الحجاج من دول العام وعلى رأسها الهند، وباكستان، وتونس، وماليزيا، وإندونيسيا.

وتحدث الوزير عن مبادرة "الطريق إلى مكة" التي تهدف إلى وصول الحجاج ووصفها بأنها فخر للمملكة وقيادتها في خدمة ضيوف الرحمن".

SputnikNews

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