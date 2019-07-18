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مشروع واحد متكامل... توجيه ملكي عاجل من الملك سلمان بناء على ما عرضه ولي العهد

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وقالت

الشؤون البلدية والقروية ، إن الملك سلمان أصدر توجيها بناء على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان، بضرورة استكمال وتنفيذ مشروع حدائق الملك عبد الله العالمية في مدينة الرياض.

© AP Photo / Fethi Belaid

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن التوجيه الملكي العاجل يقضي بضرورة أن تكون حدائق الملك عبد الله العالمية في مدينة الرياض "مشروعا واحدا متكاملا" من دون تجزئته إلى مراحل، لإعادة المشروع إلى مساره الطبيعي.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توفير جميع المتطلبات، ليقام المشروع وفق الدراسات والتصاميم التي أعدتها أمانة منطقة الرياض.

ووفق ما أكدته وزارة الشؤون البلدية، وقع الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، اليوم عقد استكمال المشروع الذي يأتي تماشياً مع رؤية السعودية 2030 في زيادة الرقعة الخضراء في المملكة، متوافقاً مع برنامج تحسين جودة الحياة.

وأوضح المهندس طارق الفارس، أمين منطقة الرياض أنه إنفاذا للتوجيه الملكي، تم طرح المشروع في منافسة للتنفيذ،  وتمت ترسية العقد على مجموعة زيد الحسين وإخوانه بتكلفة إجمالية بلغت 1.6 مليار ريال، ومدة تنفيذ قدرها 30 شهرا، ويجري حاليا التجهيز للبدء في استكمال التنفيذ والعمل على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وقال أمين منطقة الرياض: "حدائق الملك عبدالله العالمية التي تقع على طريق جدة غرب الرياض وعلى مساحة تبلغ مليوني متر مربع، وتعد أحد المشروعات النوعية في الرياض، التي تنسجم مع برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية 2030".

ومن المقرر أن تضم حدائق الملك عبد الله العالمية، مبنى رئيسيا صمم على شكل هلالين ضخمين متداخلين يضمان مجموعة من العناصر، منها متحف نباتي وحديقة الوادي وحدائق مائية وحدائق عالمية وحديقة للطيور وأخرى للفراشات وحديقة الضوء والصوت والمتاهة.

ويشتمل المشروع على 7 حدائق نباتية متنوعة تجسد رحلة النباتات على مر العصور، إضافة إلى مضامير المشي ومطاعم ومقاهٍ وأبراج للمشاهدة، وساحة احتفالات وموقف سيارات يتسع لـ5 آلاف سيارة.

SputnikNews

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