اختطاف نائبة ليبية من منزلها… والمجلس الرئاسي يتحدث عن جهة مجهولة

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وكتب النائبة على صفحتها، غير الرسمية، على "فيسبوك"، قبل اختطافها: "مجموعة غوغائية أظن إنها تابعة لمليشيات 106 تهاجم منزلي وتقوم بحرقه وضرب زوجي".

وتم اختطاف سرقيوه، بعد ساعات من عودتها من اجتماعات النواب في القاهرة، حسبما ذكرت بوابة "الوسط" الليبية، التي نقلت عن النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة، قوله: "المعلومات التي توفرت حتى الآن، تفيد أنها اختطفت من بيتها، يوم الأربعاء، من قبل مجموعة مسلحة وملثمة مجهولة الهوية"، مشيرا إلى أن الهجوم، شهد إطلاق نار، وأدى إلى إصابة زوجها برصاصتين".

ونشرت ابنة النائبة سهام سرقيوه، على صفحة والدتها على "فيسبوك"، صورا، وعلقت عليها: "هذا منزلنا خطفوا أمي وضربوا أبي برصاصتين في رجله ودمروا منزلنا وسيارتنا وما زلنا نبحث عن أمي الآن".

وكانت سرقيوه، من بين نواب البرلمان الليبي المشاركين في اجتماعات القاهرة، للتباحث حول توحيد الرؤى والجهود، من أجل حل سياسي للأزمة الليبية، التي اختتمت، الاثنين الماضي.

وقال المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، اليوم الخميس 18 يوليو: "جهة مجهولة في "ميليشيات بنغازي" باختطاف النائبة في مجلس النواب سهام سرقيوة واقتيادها إلى جهة مجهولة بعد الاعتداء على زوجها، وطالب بالكشف الفوري عن مصير النائب، وإطلاق سراحها".

وتابع: "يجب على البعثة الأممية والمنظمات الدولية التدخل السريع للإفراج عن المختطفة سهام سرقيوة"، مضيفا: "الحادث نتاج طبيعي لغياب القانون وانعدام الحريات العامة".