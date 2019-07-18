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بري: موضوع العمال الفلسطينيين في لبنان انتهى

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بري: موضوع العمال الفلسطينيين في لبنان انتهى بري: موضوع العمال الفلسطينيين في لبنان انتهى

وأكد بري أن "الوضع بالنسبة للاجئين الفلسطينيين سيعود كما السابق"، داعيا وزير العمل إلى عقد ​مؤتمر​ صحفي وإعلان ذلك، بحسب ما نشره تلفزيون "الميادين".

وبدأت جلسة البرلمان اللبناني بطلب النائب عمار الذي قال إن "أحدا لم ينم بسبب احتجاجات الفلسطينيين في المخيمات، والوضع اقترب من الانفجار ويجب تداركه وإلاّ سيكون الوضع خطيرا".

ومن جانبه نفى وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، اليوم الخميس، وجود أي استهداف للعمال الفلسطينيين في الخطة المقترحة من قبل الوزارة لتنظيم العمالة الأجنبية.

وقال أبو سليمان، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إنه "حصل لغط في ما يتعلق بالإخوان الفلسطينيين، فلا قرار يستهدفهم أو يصيبهم بل هناك تطبيق لخطة عمل".

وأضاف أن "هذه الخطة تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على إجازة عمل وهذا تطبيق للقانون. وطلبت تسهيل وتسريع عملية إعطاء الإجازات".

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