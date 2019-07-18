الجبير يبحث مع قرقاش تطورات الأوضاع إقليميا ودوليا

وجرى اللقاء في جدة، اليوم الخميس 18 يوليو / تموز، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تطرقا إلى جهود البلدين الشقيقين في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجرى اللقاء بحضور اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبد الكريم القين، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور.

وكان أنور قرقاش عقد اجتماعا آخر مع إبراهيم العساف، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، حسبما نشر على صفحته على "تويتر".

وعقدت في مدينة جدة، أمس الأربعاء، اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب دولة فلسطين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس.