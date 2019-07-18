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البحرين: السعودية عماد رئيسي للأمن والاستقرار في المنطقة

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وأضاف خليفة خلال استقباله سفير لدى البحرين، عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ، بقصر الرفاع أن مكانة وقيمة السعودية في قلوب ونفوس الجميع راسخة، والسند المتين الذي ترتكز عليه الأمة في مواجهة مختلف التحديات، بحسب وكالة الأنباء البحرينية. 

© Sputnik . Anton Denisov

وتابع: "السعودية تمثل عمقا استراتيجيا وعمادا رئيسيا للأمن والاستقرار في المنطقة، وإننا في البحرين لن ننسى وقفاتها في شتى الظروف".

وأشاد خليفة بالدور المحوري الذي تقوم به السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في إعلاء شأن الأمتين العربية والاسلامية.

وقال الأمير البحريني إن "ما يربط بين البحرين والسعودية من علاقات محبة ومودة يرسم نموذجا متفردا لعلاقات تاريخية أسسها الأجداد والآباء، وستظل هذه العلاقات قائمة على نهج الأخوة والترابط والتعاون الذي يقوي من أركانها ويطورها في كل المجالات".

ومن جانبه أشاد آل الشيخ الذي تنتهي فترة عمله كسفير لبلاده في البحرين، بما حظى به من دعم خلال فترة عمله بالمملكة، وقال إنه "يغادر مملكة البحرين وهو يترك جزءا من قلبه".

SputnikNews

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