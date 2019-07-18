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أول تعليق لقطر على مقتل دبلوماسي تركي في أربيل

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© REUTERS / AZAD LASHKARI

وقتل دبلوماسي تركي يعمل في القنصلية العامة التركية في أربيل، ومواطن عراقي، وجرح آخر بحادث إطلاق نار تعرضوا له في محافظة أربيل، أمس الأربعاء 17 يوليو / تموز.

وقالت قطر في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، اليوم الخميس: "دولة قطر تدين بأشد العبارات، مقتل موظف بالقنصلية التركية العامة في مدينة أربيل العراقية، في هجوم مسلح على أحد المطاعم بالمدينة".

وشددت قطر على ضرورة فتح تحقيق عاجل في الحادثة، وملاحقة العناصر الضالعة في الجريمة وتقديمها للعدالة وضمان عدم إفلاتها من المحاسبة.

وهددت الرئاسة التركية بالرد على هذه الحادثة، عبر المتحدث باسمها إبراهيم قالن، وتوعد بالرد على منفذي الهجوم، بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تجري اتصالات مع المسؤولين العراقيين لتحديد هوية الفاعلين والقبض عليهم.

وأشار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى أن بلاده ستواصل العمل مع المسؤولين العراقيين في هذه القضية، بينما أجرى وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، وقدم تعازيه بمقتل الدبلوماسي التركي في محافظة أربيل، معربا عن خالص المواساة لأسرة الفقيد.

SputnikNews

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