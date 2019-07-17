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"التحالف العربي" يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه جازان

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"التحالف العربي" يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه جازان "التحالف العربي" يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه جازان

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان".

وأوضح العقيد المالكي، أنه "في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين، ما يكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيا وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي".

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أعلنت في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أنها شنت هجمات بطائرات مسيرة على مطار جيزان، جنوب غربي ، ما أدى لتعطل الملاحة فيه.

وأفاد الناطق باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "الطيران المسير نفذ عملية واسعة صباح اليوم الأربعاء، بعدد من طائرات قاصف 2k على مطار جيزان الإقليمي، وقد أصابت أهدافها بدقه، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".

وأوضح أن "الطائرات استهدفت أهدافا عسكرية مهمة".

SputnikNews

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