أخبار عاجلة

باب الخلق | "بركة" اللي اتحدت كل ظروفها ورجلها سبب رزقها -
فرحة جماهير مصرية داخل ستاد القاهرة بهدف الجزائر في مرمى السنغال -
محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5% -
إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز -
الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية في ريف إدلب -
باب الخلق | لقاء الشيخ عبد السلام عبد المنصف من علماء دار الإفتاء – الفقرة الكاملة -
تعرف على نسخة Moschino من Honor 20 Pro -
ما هي تجربة مستخدم شبكة 5G ؟ وماذا تعني ؟ -
لقطات طريفة لرواد فضاء على سطح القمر -
أحمد سليمان: ساديو ماني الأفضل والمنتخب المصري الأسوأ في بطولة الأمم الإفريقية 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

شاهد .. البطاينة : رفع مخالفة العامل غير المرخص الى 10 آلاف دينار وكاميرات على أكتاف مفتشي الوزارة

Google+ Print
شاهد .. البطاينة : رفع مخالفة العامل غير المرخص الى 10 آلاف دينار وكاميرات على أكتاف مفتشي الوزارة شاهد .. البطاينة : رفع مخالفة العامل غير المرخص الى 10 آلاف دينار وكاميرات على أكتاف مفتشي الوزارة

جى بي سي نيوز  - :  كشف وزير العمل نضال البطاينة أن  قانون العمل المعدل  سيتضمن رفع غرامات العمالة المتسربة أضعافا مضاعفة .

وقال خلال اجتماع مع اللجنة الزراعية النيابية التي يراسها النائب خالد الحياري عقد في المجلس مؤخرا :  إن المخالفة التي كانت تقع على من يشغل عاملا وافدا متسربا هي بحدود 250 دينارا  ، وإن التعديل رفعها الى 10 آلاف دينار يدفعها كل من يشغل عاملا متسربا غير مرخص  .

 وتابع البطاينة بأن مدة  تراخيص العمالة الزراعيين سترتفع من سنة الى سنتين .

   وكشف الوزير بأن هناك آليات جديدة ستطبق على مفتشي الوزارة من خلال وضع كاميرات على أكتافهم مرتبطة بغرفة تحكم  لضمان تنفيذهم التعليمات ومعرفة كل الملابسات  .

شاهد الفيديو :

 

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
رئيس المفوضية الأوروبية في الأردن قريبا

رئيس المفوضية الأوروبية في الأردن قريبا

مخيمات الفلسطينيين في لبنان تغلي.. إثر قرار وزير العمل

مخيمات الفلسطينيين في لبنان تغلي.. إثر قرار وزير العمل

كميات تعويضية من الغاز المصري بسبب الانقطاع

كميات تعويضية من الغاز المصري بسبب الانقطاع

تخفيض عمولات البنوك على حوالات رقم الحساب الدولي

تخفيض عمولات البنوك على حوالات رقم الحساب الدولي