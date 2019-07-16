شاهد .. البطاينة : رفع مخالفة العامل غير المرخص الى 10 آلاف دينار وكاميرات على أكتاف مفتشي الوزارة

جى بي سي نيوز - : كشف وزير العمل نضال البطاينة أن قانون العمل المعدل سيتضمن رفع غرامات العمالة المتسربة أضعافا مضاعفة .
وقال خلال اجتماع مع اللجنة الزراعية النيابية التي يراسها النائب خالد الحياري عقد في المجلس مؤخرا : إن المخالفة التي كانت تقع على من يشغل عاملا وافدا متسربا هي بحدود 250 دينارا ، وإن التعديل رفعها الى 10 آلاف دينار يدفعها كل من يشغل عاملا متسربا غير مرخص .
وتابع البطاينة بأن مدة تراخيص العمالة الزراعيين سترتفع من سنة الى سنتين .
وكشف الوزير بأن هناك آليات جديدة ستطبق على مفتشي الوزارة من خلال وضع كاميرات على أكتافهم مرتبطة بغرفة تحكم لضمان تنفيذهم التعليمات ومعرفة كل الملابسات .
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المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا