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عبد المهدي يؤكد لبارزاني حرص بغداد على تجاوز أي خلافات

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بغداد – سبوتنيك. جاء ذلك خلال استقبال عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الذي وصل إلى بغداد اليوم على رأس وفد رفيع، في زيارة هي الأولى له بعد تسلمه منصبه.

© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق أن "رئيس مجلس الوزراء رحب خلال اللقاء بتشكيل حكومة إقليم كردستان العراق، وجدد التهنئة للسيد مسرور بارزاني بانتخابه رئيسا لحكومة الإقليم".

وأكد عبد المهدي ترحيب الاتحادية بأجواء التعاون والتفاهم مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية من أجل تعزيز التكامل وحل جميع الإشكالات لمصلحة جميع العراقيين".

من جهته أكد بارزاني، وفقا للبيان "حرصه على زيارة بغداد كأول محطة له بعد استلامه مهام منصبه رئيسا للحكومة"، مؤكدا "استعداد حكومة الإقليم للعمل المشترك والتعاون وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الحكومة الاتحادية لحل جميع المسائل العالقة وفق الدستور".

وتعتبر زيارة مسرور بارزاني، الأولى التي يقوم بها إلى بغداد، بعد أقل من أسبوع على تسلمه مهامه رسميا في 10 تموز/ يوليو الجاري.

وتمهد زيارة وفد حكومة إقليم كردستان، لزيارات متبادلة بين أربيل مركز إقليم كردستان، وبغداد، لحسم الخلافات العالقة لاسيما المتعلقة بالنفط، والمناطق المتنازع عليها دستوريا وفق المادة 140 من الدستوري العراقي.

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