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اليمن... ألوية العمالقة: آليات جديدة لتنفيذ اتفاق السويد في الحديدة

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© REUTERS / FAWAZ SALMAN

قال العقيد مأمون المهجمي الناطق باسم "ألوية العمالقة" في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة أمس الاثنين بعد الاجتماع الثلاثي المشترك انتهت إلى الاتفاق على آلية تمديد وقف إطلاق النار المتهاوي في الأشهر الأخيرة، كما تم الاتفاق على مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية ورفض المرحلة الأولي التي تم تنفيذها بمسرحية هزلية من جانب الحوثيين.

وأضاف الناطق باسم ألوية العمالقة، أنه كذلك تم الاتفاق على آلية مراقبة لضمان تحقيق وقف إطلاق النار، وربط الوفد الممثل للحكومة الشرعية تنقيذ المرحلة الثانية والتي تختص بطبيعة السلطة المحلية والأمن المحلي وعلى أن تكون السلطتين من أبناء الحديد الذين يمثلون السلطة المحلية سابقا، كما سيتم وضع آلية لتحصيل الموارد وفق ما نص عليه اتفاق السويد. 

وتقود تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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