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أول تعليق رسمي على أنباء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

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وأشار "عبود" إلى حدوث هرج بجوار مكاتب الأمن، بعد تجمع أعداد كبيرة من المواطنين الغاضبين بعد حادث مصرع مواطن ونظامي، بحسب صحيفة "الشروق" السودانية.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وأقر والي سنار في بيان إعلامي، يوم الاثنين، باستشهاد مواطن ونظامي من الدعم السريع وعدد من الإصابات الأخرى، بلغت خمسا من المواطنين، وإصابة من الدعم السريع.

وطمأن أحمد صالح عبود الجميع بعودة الحياة إلى طبيعتها في السوكي يوم الاثنين، مؤكدا أن كل الأوضاع تحت السيطرة، ولفت إلى استقرار الأوضاع الأمنية، ومغادرة كثير من المصابين المستشفيات.

وأكد الوالي أن حكومته تسعى إلى عدم تكرار ما حدث، للمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، لافتا إلى أن لجنة الأمن في حالة انعقاد مستمر، لدراسة كل الأوضاع من أجل تحقيق الاستقرار.

وأصدر والي سنار المكلف قرارا بتقصي الحقائق، لمعرفة أسباب الحادث والوصول إلى الجناة من أجل محاسبتهم.

وبيّن والي سنار في البيان الإعلامي، أنه تحرك صباح الأحد، برفقة لجنة أمن الولاية، تسبقه قوة من الجيش والشرطة من سنجة لتهدئة الأوضاع، بعد المناوشات التي حدثت بالسوكي يوم الأحد، مشيرا إلى أن الأحداث جاءت نتيجة لتحرك مواطني السوكي نحو مكتب جهاز الأمن المحروس بقوات الدعم السريع، وأضاف أن حدوث المناوشات أحدث ضربا بالذخيرة من جانب القوات التي تحرس مبنى الجهاز.

وفي تصريحات إعلامية سابقة، أوضح والي ولاية سنار المكلف، اللواء أحمد صالح أحمد، أن الأحداث جاءت نتيجة تحرك مواطني السوكي، الأحد، نحو مكتب جهاز الأمن الذي تحرسه قوات الدعم السريع.

وأضاف أن "حدوث المناوشات أدى إلى إطلاق أعيرة نارية من جانب القوات التي تحرس مكاتب الأمن، ما نتج عنه استشهاد شخصين من الطرفين وإصابة آخرين".

SputnikNews

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