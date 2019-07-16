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هجوم لـ"أنصار الله" على مواقع للجيش السعودي

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© AP Photo / Hani Mohammed

وقال موقع "المسيرة" التابع للجماعة إنه تم قنص جندي سعودي، خلال عملية الإغارة على مواقع للجيش السعودي شرق جبل الدود.

يأتي هذا بعد يوم من كشف رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، اللواء الركن صغير بن عزيز، عن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الانتشار وفق مفهوم العمليات المتفق عليها.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، قال اللواء عزيز، أمس الاثنين: "الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق مايكل لوليسغارد، على متن سفينة أممية قبالة مدينة الحديدة، تم فيه الاتفاق على مفهومي العمليات للمرحلتين الأولى والثانية، وآلية تخفيف التصعيد ووقف إطلاق النار".

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