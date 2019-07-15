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متحدث "أنصار الله": رد الشعب اليمني لن يتوقف إلا بنهاية العدوان والحصار

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القاهرة - سبوتنيك. وقال عبدالسلام، في تغريدة عبر تويتر: "رد شعبنا اليمني لن يتوقف إلا بوقف العدوان الأمريكي السعودي ورفع الحصار، وما عدا ذلك خيالات في عقول المتوهمين".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD

وتابع "نشد على القوات المسلحة بجميع تشكيلاتها تعزيز ضرباتها الدفاعية المشروعة وبكل الوسائل المتاحة والممكنة".

وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم، توصل اليمنية وجماعة أنصار الله، إلى اتفاق بشأن مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات من موانئ ومدينة الحديدة.

كما ينص الاتفاق على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة.

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