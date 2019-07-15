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الأمم المتحدة تمدد عمل بعثتها للمراقبة في اليمن لمدة 6 أشهر

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الأمم المتحدة تمدد عمل بعثتها للمراقبة في اليمن لمدة 6 أشهر الأمم المتحدة تمدد عمل بعثتها للمراقبة في اليمن لمدة 6 أشهر

كما أكدت الأمم المتحدة على ضرورة مراقبة تقيد الطرفين بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة انتشار القوات إلى خارج مدينة الحديدة وخارج مرافىء الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة من المراقبين التعاون مع الأطراف المتنازعة في اليمن لضمان أمن مدينة الحديدة ومرافىء الحديدة والصليف ورأس عيسى.

 كما أشار أنطونيو غوتيريش إلى نشر عدد كاف من أعضاء البعثة، مشيرا إلى ضرورة تقديم الأطراف المعنية باتفاق الحديدة الدعم اللازم للبعثة الأممية.

وأكد غوتيريش أن ضمان نجاح عمل البعثة، يتطلب ضمان سلامة وأمن عناصر البعثة، وحرية حركتهم مع عتادهم والمواد الغذائية التي ينقلونها في البلاد من دون وضع عراقيل تؤخر وصولها.

يذكر أن الاتفاق الذي وقع في ستوكهولم في نهاية عام 2018، ينص على انسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة الساحلية، إلا أن الحذر المتبادل من الطرفين تسبب في تأخر تجسيد تلك القرارت.

SputnikNews

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