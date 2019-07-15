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أعضاء البرلمان الليبي يتفقون على تشكيل حكومة جديدة تهدد وجود السراج

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© Sputnik . mostafa el atar

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم، أن البرلمان الليبي هو الجسم الشرعي الوحيد، الذي يحق له اتخاذ أي خطوات بعيدة أيضا عن مجلس الدولة.

وتابع أن المجلس سيجتمع في أي مدينة ليبية لمناقشة تشكيل ، وأن القاهرة ترحب باستضافة أية اجتماعات أخرى، حال تعسرها في الداخل الليبي.

وأوضح أن المجتمعين في القاهرة أكدوا على وحدة ليبيا، كما رحبوا بانضمام الأعضاء من المناطق الأخرى خلال بحث عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار إلى النواب الذين شاركوا اجتماعات القاهرة أكدوا على، وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها، واعتبار ذلك "خط أحمر" لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.

والتأكيد على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

من ناحيته قال النائب أبو صلاح شلبي عضو مجلس النواب الليبي، أن المجلس ملتزم بالاتفاق السياسي المعتمد من المجتمع الدولي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في إطار مقترح عمل عليه المجلس في الفترات الماضي، إلا أنه لم يكلل بالنجاح، وأن هذا المقترح يتضمن الرئيس ونائبين.

وفيما يتعلق بمصير حكومة السراج، أوضح أن حال العمل على هذا المقترح ستكون الفرصة متاحة للجميع، وما يتوافق عليه الشعب الليبي، وأن أعضاء حكومة السراج قد يكون لهم الفرصة أو لا طبقا لتوافقات الشعب والنواب، وأن تشكيل الحكومة الجديدة قد تشكل من ثلاث شخصيات جديدة أيضا.

واستضافت القاهرة على مدار ثلاثة أيام نواب مجلس الشعب الليبي، واختتمت اليوم 15يوليو/ تموز، بمشاركة نحو 80 من النواب من مختلف المناطق الليبية، باستثناء نواب مدينة مصراتة.

SputnikNews

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