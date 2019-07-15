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مورجان ستانلي: الإسترليني قد يتراجع لمستوى التعادل أمام الدولار
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:30 مساءً
ترخيص هيئة السوق المالية لشركة الصكوك الوطنية لتقديم خدمات أعمال الأوراق المالية
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:30 مساءً
قطاع التأجير يهبط بأرباح "التعمير" 6% في الربع الثاني
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:30 مساءً
تعليق الدوحة على ضبط أسلحة قطرية بحوزة متطرفين بإيطاليا
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:30 مساءً
إعلان شركة الرياض للتعمير عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2019م
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:30 مساءً
إعلان إلحاقي من شركة الباحة للإستثمار والتنمية بخصوص تصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان المظالم لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:30 مساءً
إعلان إلحاقي من سبكيم بخصوص القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض وحدات الإنتاج
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:30 مساءً
عضو "الحرية والتغيير": توقيع الاتفاق السياسي لا يعني شيئا دون الوثيقة الدستورية
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:29 مساءً
تراجع تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية خلال يونيو
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:16 مساءً
"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:16 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
انتشار مفاجئ لصور الشيخوخة وتحولها إلى تحد... ما القصة وراء تطبيق FaceApp
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 15 يوليو 2019 06:39 مساءً
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بديع النصاري
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