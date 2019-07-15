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مورجان ستانلي: الإسترليني قد يتراجع لمستوى التعادل أمام الدولار
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:30 مساءً
ترخيص هيئة السوق المالية لشركة الصكوك الوطنية لتقديم خدمات أعمال الأوراق المالية
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:30 مساءً
قطاع التأجير يهبط بأرباح "التعمير" 6% في الربع الثاني
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:30 مساءً
تعليق الدوحة على ضبط أسلحة قطرية بحوزة متطرفين بإيطاليا
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:30 مساءً
إعلان شركة الرياض للتعمير عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2019م
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:30 مساءً
إعلان إلحاقي من شركة الباحة للإستثمار والتنمية بخصوص تصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان المظالم لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:30 مساءً
إعلان إلحاقي من سبكيم بخصوص القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض وحدات الإنتاج
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:30 مساءً
عضو "الحرية والتغيير": توقيع الاتفاق السياسي لا يعني شيئا دون الوثيقة الدستورية
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:29 مساءً
تراجع تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية خلال يونيو
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:16 مساءً
"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد
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الأربعاء 17 يوليو 2019 03:16 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
رياض محرز يضع الجزائر في نهائي كأس إفريقيا: كيف تفاعلت الجماهير مع الحدث؟
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 15 يوليو 2019 06:39 مساءً
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بديع النصاري
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