خدمة MEGA .. مكالمات مرئية مشفرة وغير محجوبة في كل دول العالم

تأسست شركة (ميجا) MEGA للتخزين السحابي في عام 2013، ومنذ ذلك الوقت عملت على تطوير خدمتها ومزايا الخصوصية التي تقدمها لعملائها، وبالإضافة إلى تقديمها لأفضل خدمات التخزين السحابي، فهي توفر أيضًا بعض الميزات المثيرة للاهتمام، بما في ذلك: مكالمات صوتية ومرئية مجانية متاحة في كل دول العالم، وتشفير أقوي لبياناتك يعتمد على تقنية Zero-Knowledge Encryption، وإضافات مميزة لمتصفحات الويب.

تعتبر خدمة MEGA من أفضل الخدمات التي توفر تشفيرًا قويًا لاتصالاتك، وبياناتك المُخزنة على خوادمها؛ حيث تُشفر جميع البيانات الخاصة بك مع مفتاح مستمد من كلمة المرور الخاصة بك، ولا تملك MEGA حق الوصول إلى كلمة مرورك أو بياناتك. كما تمتد الحماية إلى مشاركاتك أيضًا، والتأكد من أن الأشخاص المسموح لهم فقط هم الذين يمكنهم قراءتها.

أبرز الميزات:

بصرف النظر عن ميزات التخزين السحابية التي تتيح لك نقل عملك إلى السحابة، وتجنب فقد البيانات المحتمل بسبب حدوث خلل في وسائط التخزين، فإن MEGA لديها ميزة مثيرة للاهتمام، واثنين من الإضافات تساعدك على تقليل أوقات التحميل، وتحسين أداء التنزيل، وتعزيز الأمان.

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الميزة الرئيسية هي إتاحة الدردشة بالصوت والفيديو في جميع دول العالم مجانًا، والتي يمكنك البدء بها مع جهات الاتصال التي تضيفها، وذلك مع تشفير قوي لتأمين اتصالاتك لحظيًا.

أما بالنسبة للإضافات؛ فإن إضافة MEGAbird تتيح إرسال ملفات كبيرة باستخدام Mozilla Thunderbird. وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في اتباع نهج عملي، فإن آداة MEGAcmd تتيح لك التعامل مع الملفات عبر الأوامر النصية، حيث تعتمد على لغة البرمجة النصية scripting language.

ويمكنك تنفيذ أوامر MEGAcmd باستخدام لغة البرمجة النصية المفضلة لأتمتة التفاعل مع حساب MEGA الخاص بك دون الحاجة إلى استخدام واجهات التطبيقات البرمجية المعقدة، كما تتيح لك الوصول إلى بياناتك والعمل عليها بشكل آمن عبر مواقع وأجهزة مختلفة محمية بواسطة تشفير MEGA الشامل.

وفي محاولة لتلبية احتياجات مستخدمي الأعمال بشكل أفضل، أصدرت شركة MEGA منتجًا جديدًا للمساعدة في تسهيل التخزين الآمن للملفات ومشاركتها، والاتصال بين فرق العمل يُسمى MEGA Business.

توفر MEGA سعة تخزينية مجانية تصل إلى 50 جيجابايت، كما تقدم 4 خطط مدفوعة بسعات تصل إلى 8 تيرابايت، وأسعار مناسبة.

سهولة الاستخدام:

توفر (ميجا) تطبيقات لنظامي التشغيل (أندرويد) Android و(آي أو إس) iOS؛ وكذلك إصدار للأجهزة المكتبية يمكن استخدامه على جميع أنظمة التشغيل: ويندوز، وماك أو إس، ولينكس Linux.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آي أو إس على آب ستور.

تتميز واجهة التطبيقات بسهولة الاستخدام لإجراء الدردشة، وتحميل جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل آمن للنسخ الاحتياطي، ومشاركة البيانات مباشرة من داخل التطبيق مع جهات الاتصال الخاصة بك.

كما تتميز واجهة الويب بأنها سهلة الاستخدام وسريعة ومباشرة، حيث يمكنك استخدام القائمة لعرض جهات الاتصال الخاصة بك والمحتوى المشارك معك، وإجراء الدردشة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد مستخدمي خدمة MEGA الآن يبلغ أكثر من 150 مليون مستخدم، بفضل قوة تأمين الاتصالات والبيانات، وتجربة المستخدم السهلة، وخيارات المشاركة المتعددة.

الأمن والخصوصية:

قد يتخوف البعض من استخدام خدمات التخزين السحابي إذا لم يكن لديها مستوى الأمان المناسب، لوجود الكثير من التهديدات الأمنية والاختراقات المحتملة للبيانات على الإنترنت، ولكن MEGA تعتمد على العديد من البروتوكولات وتقنيات التشفير لحماية اتصالاتك لحظيًا، وملفاتك حتى أثناء المشاركة، وتقدم ميزة المصادقة الثنائية 2FA لمنع الوصول إلى حسابك إذا سرق شخص ما بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك.

وبما أن MEGA تؤكد أن أهم ميزاتها هي الحفاظ على خصوصية العملاء، فهي تستخدم التشفير الخاص لتشفير الملفات من جانب العميل.

كما توجد مراكز بيانات تابعة لها في لوكسمبورغ وألمانيا وفرنسا وهولندا وكندا ونيوزيلندا، والتي قررت المفوضية الأوروبية أنها تتمتع بمستوى مناسب من الحماية بموجب المادة 45 من اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR.