أخبار عاجلة

الخارجية العراقية: نتابع تفاصيل حادث أربيل للتأكد من حقيقة مقتل نائب القنصل -
وزيرا خارجية روسيا وساحل العاج يردان على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي المشترك -
اكتشاف مستوطنة قديمة قرب القدس يعود تاريخها إلى 9 آلاف عام -
الأخبار - وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون مسألة الضرائب على شركات الإنترنت -
الأخبار- البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 6% في العام المقبل -
الأخبار- نيجيريا تسعى لحصد المركز الثالث بأمم إفريقيا أمام تونس -
الأخبار- ارتفاع عدد الجياع في العالم إلى نحو 822 مليونا خلال عام 2018 -
الأخبار- تونس تواجه نيجيريا اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم إفريقيا -
الأخبار- السفارة الفرنسية بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني لفرنسا -
نشرة الأخبار - حلقة الاربعاء مع (إيمان عبدالباقي) 17/7/2019 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة

Google+ Print
الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، خلال افتتاح مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين والدول العربية" استهداف الإدارة الأمريكية للحل النهائي بدأ بإخراج القدس من طاولة المفاوضات والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها وما تلاه من هجمات شرسة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

مشيرا أن الاجتماع جاء في ظل انحياز الإدارة الأمريكية لإسرائيل الذي وصل حد التطابق والشراكة في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومحالة الجانبين الأمركي والإسرائيلي فرض تسوية قسرية تصل نهايتها إلى تصفية القضية الفلسطينية.وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وقال أبو على إن نجاح مؤتمر المانحين الذي عقد بنيويورك في ال25 حزيران/يونيو الماضي، والذي أسفر عن تبرع 23 دولة بأكثر من 110 ملايين دولار، جاء ليؤكد ثقة المجتمع الدولي في الأونروا وكفاءتها ومواصلة دعمه لها وضرورة استمرارها.

وقال "صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع يظل الشعلة التي تضيئ  الطريق برغم الصعوبات، وأن الشعب الفلسطيني لن ينكسر ولن تخضع إرادته وسيستمر في نضاله العادل".

يذكر أن مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة يبحث عددا من التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على رأسها تجديد التفويض لوكالة " الأونروا" والاستيطان والقدس.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الخارجية العراقية: نتابع تفاصيل حادث أربيل للتأكد من حقيقة مقتل نائب القنصل

الخارجية العراقية: نتابع تفاصيل حادث أربيل للتأكد من حقيقة مقتل نائب القنصل

أول رد فعل من الحركات السودانية المسلحة على توقيع الوثيقة السياسية

أول رد فعل من الحركات السودانية المسلحة على توقيع الوثيقة السياسية

رئيس المخابرات العامة المصرية في زيارة سريعة لجنوب السودان

رئيس المخابرات العامة المصرية في زيارة سريعة لجنوب السودان

مقتل ثلاثة أشخاص بانهيار سقف جامع على المصلين في حلب شمالي سوريا

مقتل ثلاثة أشخاص بانهيار سقف جامع على المصلين في حلب شمالي سوريا