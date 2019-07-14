الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، خلال افتتاح مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين والدول العربية" استهداف الإدارة الأمريكية للحل النهائي بدأ بإخراج القدس من طاولة المفاوضات والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها وما تلاه من هجمات شرسة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

مشيرا أن الاجتماع جاء في ظل انحياز الإدارة الأمريكية لإسرائيل الذي وصل حد التطابق والشراكة في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومحالة الجانبين الأمركي والإسرائيلي فرض تسوية قسرية تصل نهايتها إلى تصفية القضية الفلسطينية.وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وقال أبو على إن نجاح مؤتمر المانحين الذي عقد بنيويورك في ال25 حزيران/يونيو الماضي، والذي أسفر عن تبرع 23 دولة بأكثر من 110 ملايين دولار، جاء ليؤكد ثقة المجتمع الدولي في الأونروا وكفاءتها ومواصلة دعمه لها وضرورة استمرارها.

وقال "صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع يظل الشعلة التي تضيئ الطريق برغم الصعوبات، وأن الشعب الفلسطيني لن ينكسر ولن تخضع إرادته وسيستمر في نضاله العادل".

يذكر أن مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة يبحث عددا من التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على رأسها تجديد التفويض لوكالة " الأونروا" والاستيطان والقدس.