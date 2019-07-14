توجيه عاجل من الملك سلمان بشأن موظفي المملكة
ووافق خادم الحرمين الشريفين، على اعتماد منصة "صحة"، المخصصة لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة، وربطها إلكترونيا مع وزارة الخدمة المدنية، التي ستقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لموظفي الدولة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
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ورفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار بن مزكي العازمي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة صدور الموافقة على هذه القرارات، التي تصب في رفع مستوى الجودة في الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، مثمنا الاهتمام الدائم الذي توليه حكومتنا الرشيدة لتنظيم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة.