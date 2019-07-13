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صحيفة تكشف القصة الكاملة لخلية "الإخوان" الإرهابية في الكويت

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صحيفة تكشف القصة الكاملة لخلية "الإخوان" الإرهابية في الكويت صحيفة تكشف القصة الكاملة لخلية "الإخوان" الإرهابية في الكويت

وقالت وزارة الداخلیة الكویتیة، أمس الجمعة 12 يوليو/تموز: "تم ضبط خلية إرھابیة تتبع تنظيم "الإخوان"، كان قد صدر بحقھم أحكام قضائیة من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأضافت: "تلك الخلية قامت بالھرب والتواري من السلطات الأمنیة المصریة متخذین الكویت مقرا لھم"، مشيرة إلى أن الجھات المختصة في وزارة الداخلیة الكویتیة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلیة".

وفي سلسلة تدوينات على صفحتها الرسمية على "تويتر"، نشرت صحيفة "الراي" مقتطفات من تقرير بعددها الورقي، الصادر غدا الأحد 14 يوليو، بعنوان "القصة الكاملة لخلية الإخوان المصرية الإرهابية في الكويت".

وتقول الصحيفة "إن الخلية المضبوطة جزء من مصادر التمويل للإخوان في ، وأن نوابا مارسوا، بلا جدوى، ضغوطا للإفراج عن أفراد الخلية وعدم ترحيلهم".

وذكرت الصحيفة أن الخلية تضم 8 أفراد متورطين في اعتداءات واقتحامات وتظاهرات، وأنه تم تسليمهم إلى مصر، أمس الجمعة، على دفعتين، وفقا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تدقّق على سجلات الكفلاء وأسماء المكفولين.

وذكرت الصحيفة أن أعضاء الخلية يقيمون في الكويت منذ سنوات، وأن الداخلية الكويتية رصدت تحركاتهم واتصالاتهم قبل ضبطهم، وأن بعضهم عاش في وقطر وتركيا قبل الكويت.

وتابعت الصحيفة أن هناك مطلوبين لم يتم القبض عليهم غادروا الكويت إلى الدوحة وتركيا، مشيرة إلى أنها المرة الثالثة خلال 18 شهرا، التي يتم فيها تسليم مطلوبين من "الإخوان" إلى مصر.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أمس الجمعة، أنه من خلال التحريات، تمكنت الداخلية الكويتية، من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجھات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبھا ضبطھم في أماكن متفرقة.

وذكرت (كونا): "بعد بعد إجراء التحقيقات الأولیة معھم أقروا بقیامھم بعمليات إرھابیة وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".

وأضافت: "التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن من مكنھم من التواري وساھم بالتستر علیھم والتوصل لكل من تعاون معھم".

ولفتت الوكالة الكويتية إلى أن وزارة الداخلية الكويتية حذرت "أنھا لن تتھاون مع كل من یثبت تعاونهم أو ارتباطهم مع ھذه الخلیة أو مع أي خلایا أو تنظیمات إرھابیة تحاول الإخلال بالأمن مشددة على أنھا ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكویت".

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