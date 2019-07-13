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التحول الرقمي والأمن السيبراني على رأس التحديات في المنطقة
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الأحد 14 يوليو 2019 05:38 مساءً
مقتل 13 من الحوثيين في محاولة تسلل لمواقع الجيش بالضالع
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الأحد 14 يوليو 2019 05:35 مساءً
الأخبار- مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية
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الأحد 14 يوليو 2019 05:29 مساءً
8 الصبح - "التضامن": بدء تشغيل مكتب مصر للطيران لطبع تذاكر حجاج الجمعيات الأهلية
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الأحد 14 يوليو 2019 05:29 مساءً
8 الصبح - اليوم .. تونس تواجه السنغال والجزائر ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الافريقية
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الأحد 14 يوليو 2019 05:29 مساءً
8الصبح - حلقة الاحد مع آية جمال الدين 14/7/2019 - الحلقة الكاملة
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الأحد 14 يوليو 2019 05:29 مساءً
الأخبار- تواصل أعمال الاجتماع التشاوري بين اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة
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الأحد 14 يوليو 2019 05:29 مساءً
الأخبار- السنغال تحلم بالوصول للمباراة النهائية على حساب تونس
-
الأحد 14 يوليو 2019 05:29 مساءً
الأخبار- الجزائر تحلم بتجاوز عقبة نيجيريا في طريق التتويج بـ "الكان"
-
الأحد 14 يوليو 2019 05:29 مساءً
الأخبار- تونس تواجه اختباراً قوياً أمام السنغال في نصف نهائي كان 2019
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الأحد 14 يوليو 2019 05:29 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
د. مجدي رشدي عضو لجنة الصحة بـ"النواب" يكشف تفاصيل مشكلة نقص الأطباء التي تواجه مستشفيات مصر
فيديو
Mbc مصر
السبت 13 يوليو 2019 11:00 مساءً
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