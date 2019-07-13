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حميدتي: ضرورة القبض على المفسدين ومحاسبتهم وإرجاع كل الأموال المنهوبة

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وقال "حميدتي" لدى مخاطبته، اليوم السبت، الحشد الجماهيري بولاية نهر النيل، منطقة حجر العسل، من حديث الذين يعتبرون أن المجلس العسكري الانتقالي يدعي الانقلابات، مبينا أنه حديث  خاطئ وغير صحيح، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وأكد على زهد المجلس في السلطة (ما محتاجين للسلطة)، وأضاف أن أساس الحكم هو العدل، وقال إنه "لا نريد بذلك بأن تصبح الخرطوم مثل سوريا وليبيا والصومال".

وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، على أهمية معالجة كل الإخفاقات التي تعيشها البلاد.

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي، على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل .

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

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