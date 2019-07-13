الخارجية تدين الهجوم الارهابي في الصومال

جي بي سي نيوز:- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم السبت بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا بمدينة كسمايو الصومالية، وأدى إلى مقتل على الأقل ١٢ شخصا وإصابة العشرات.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، تضامن الأردن مع حكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلاد.

وعبر عن خالص اّلتعازي وصادق المواساة بالضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.