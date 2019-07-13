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المجلس العسكري بالسودان يؤكد اجتماعه مع المعارضة اليوم

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© AP Photo / Hussein Malla

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا" عن تعميم صحفي من المجلس أن "جلسة اليوم السبت، ستناقش الوثيقة الدستورية وفقاً لما حددته الوساطة، وسيكون ذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بفندق كورنثيا".

وبحسب الوكالة، "أكد المجلس العسكري الانتقالي عدم صحة الأنباء التي أوردتها بعض الجهات حول تأجيل جلسة اليوم مع قوى إعلان الحرية والتغيير".

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل .

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

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