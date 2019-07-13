حميدتي: أجهزة مخابرات داخل "الدعم السريع" وتسريب الفيديوهات أكبر دليل

وتابع قائلا "لولا التدخل السريع لكان حال الخرطوم مختلف". مشيرا إلى أن الدعم السريع ليسوا ملائكة ولكن سيتم محاكمة كل مسيء.

وكشف حميدتي عن وجود "مندسين وأجهزة مخابرات" تعمل على تشويه صورة قوات "التدخل السريع"، وتسرب فيديوهات مزورة تسيء إلى هذه القوات، وفق صحيفة "المشهد السوداني".

إغلاق جسور

وفي وقت سابق من اليوم، أغلقت قوات نظامية سودانية جسورا تربط بين العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة تحسبا لتزايد أعداد مشاركين في مسيرات انطلقت اليوم لإحياء ذكرى مرور 40 يوماً على فض اعتصام القوى المعارضة بمحيط المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ابريل الماضي.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بالخرطوم، بأن "القوات النظامية أفلقت جسر الملك نمر وجسر النيل الأزرق وجسر كوبر التي تربط بين الخرطوم وبعض المدن المجاورة لها".

كما أفاد شهود عيان، لسبوتنيك، "باستجابة الآلاف من الشباب السودانيين لدعوات للخروج إلى الشوارع للمشاركة في مسيرات لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على فض ساحة الاعتصام بالخرطوم تحت شعار (العدالة أولا)".