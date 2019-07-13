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"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين بقصف في نجران

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القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، على "تويتر"، إن "وحدتي سلاح الجو المسير والمدفعية التابعتين للجماعة نفذتا عملية مشتركة استهدفت تجمعات للجيش السعودي وقوات يمنية غرب السديس في نجران".

ووفقاً للمركز، أدت العملية إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات واليمنية.

© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files

وتستخدم جماعة أنصار الله، الطائرات المسيرة في تصحيح نيران المدفعية، عبر الإحداثيات التي ترسلها طائرات الاستطلاع.

في قطاع جيزان، قُتل وأصيب جنود يمنيون بقصف مدفعية "أنصار الله" تجمعات وتحركات لقوات يمنية شرق جبل جحفان، حسب إعلام الجماعة.

أما في قطاع عسير، ذكرت "أنصار الله" أنها نفذت عملية إغارة على مواقع عسكرية قبالة منفذ علب البري الحدودي، أوقعت قتلى وجرحى من العسكريين اليمنيين.

وأشارت إلى إحباط الجماعة زحفاً لقوات يمنية قبالة ذات المنفذ، وتكبيد المهاجمين خسائر في الأرواح.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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