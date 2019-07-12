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"النصرة" تفقد عشرات المقاتلين بمعركة "الحماميات"... و"الحربي" الروسي يوسع أهدافه

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"النصرة" تفقد عشرات المقاتلين بمعركة "الحماميات"... و"الحربي" الروسي يوسع أهدافه "النصرة" تفقد عشرات المقاتلين بمعركة "الحماميات"... و"الحربي" الروسي يوسع أهدافه

نقل موقع "مراسلون" السوري عن مصادر عسكرية أن أكثر من 71 إرهابيا من "جبهة النصرة" قتلوا خلال معركة الحماميات في ريف حماة التي استعادها الجيش السوري أمس الخميس.

وأفادت المصادر للموقع بأن جنسيات قتلى المسلحين توزعت بين مسلحين سوريين وعرب وأجانب من الجنسية الشيشانية والتركستانية، فيما تجاوزت أعداد الجرحى 115 جريحا.

ونقل الموقع عن مصادر إعلامية معارضة أن قتلى المسلحين تجاوزوا 56 إرهابيا بينهم 39 من "الجهاديين" وذلك خلال أقل من 24 ساعة في معركة الحماميات .

من جهة ثانية وسع سلاح الجو الروسي بنك أهدافه في محافظة إدلب مستهدفا مواقع تنظيم "النصرة" والفصائل المتحالفة معه.

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري قوله: إن الطيران الحربي السوري والروسي المشترك شن خلال الساعات الماضية عدة غارات جوية استهدفت مقرات تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في وعدة دول أخرى) وكذلك مقرات تابعة لتنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" في خان شيخون واريحا ومعرة النعمان وجسر الشغور في ريف إدلب إضافة إلى مقرات داخل مدينة إدلب، موضحاً أن الغارات أسفرت عن تدمير عدة مقرات قيادية تضم اجتماعات لقياديين في "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" ما أدى إلى مقتل أكثر من مئة مسلح من الجنسية الصينية، إضافة إلى عشرات المسلحين من جنسيات عربية خليجية وشمال إفريقية، إضافة لشيشانية.

SputnikNews

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