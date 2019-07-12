أخبار عاجلة

تأجيل اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري -
"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي -
أكلة بيتي | حلقة كاملة 14 يوليو 2019 | كرات الكوردن بلو - عيش بالخضار - عصير بالكريز و الليمون -
لقمة هنية الحلقة الكاملة 14 يوليو 2019 -
نموذج نجاح الفنانة التشكيلية دينا محمود بالرغم عدم تفوقها في الثانوية العامة -
السفيرة عزيزة- كيفية استخدام المروحة دون الإصابة بالأمراض -
السفيرة عزيزة - قصة نجاح رائد اعمال محمد الفقي برغم ضعف مجموع الثانوية العامة -
اتفاقية تمويل بين الصندوق الصناعي السعودي وشركة مصدر -
الحج العراقية: مغادرة 3.8 ألف حاج للأراضي المقدسة -
5 أغسطس.. مساهمو حلواني إخوان يناقشون زيادة رأس المال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

نصر الله: روسيا وإيران أقرب إلى بعضهما البعض قياسا إلى أي وقت مضى

Google+ Print
نصر الله: روسيا وإيران أقرب إلى بعضهما البعض قياسا إلى أي وقت مضى نصر الله: روسيا وإيران أقرب إلى بعضهما البعض قياسا إلى أي وقت مضى

بيروت - سبوتنيك. وقال نصرالله، في مقابلة مع قناة "المنار" التابعة لـ "حزب الله" لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لبدء الحرب الإسرائيلية على لبنان، إن "ما يسمع من الجانب الروسي هو الروس لا يقولون إنهم مقتنعون بخروج إيران أو حزب الله من سوريا، كما تطالب إسرائيل، وهم يدركون أن الحاجة في سوريا للمساعدة الإيرانية ما زلت قائمة".

وأضاف " حتى الآن ليس من مصلحة أن تخرج إيران من سوريا".

وأشار نصرالله إلى أن "بعض المواقع تتحدث عن اشتباكات بين القوات الروسية والإيرانية في سوريا وهذه أكاذيب، إذ يوجد تنسيق كبير بين الروس والإيرانيين في الجانبين العسكري والسياسي"، مضيفاً "مَن يراهن على خلاف بينهم أقول أن الروس والإيرانيين اليوم أقرب إلى بعضهم من أي وقت مضى".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
ترحيب فلسطيني بموقف روسيا من صفقة القرن

ترحيب فلسطيني بموقف روسيا من صفقة القرن

نصر الله: روسيا وإيران أقرب إلى بعضهما البعض قياسا إلى أي وقت مضى

نصر الله: روسيا وإيران أقرب إلى بعضهما البعض قياسا إلى أي وقت مضى

سفير البحرين في روسيا: علاقاتنا مع روسيا ليست سياسية فقط

سفير البحرين في روسيا: علاقاتنا مع روسيا ليست سياسية فقط

روسيا: المسلحون يحضرون لاستفزاز جديد باستعمال الكيميائي في إدلب

روسيا: المسلحون يحضرون لاستفزاز جديد باستعمال الكيميائي في إدلب