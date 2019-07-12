نصر الله: روسيا وإيران أقرب إلى بعضهما البعض قياسا إلى أي وقت مضى

بيروت - سبوتنيك. وقال نصرالله، في مقابلة مع قناة "المنار" التابعة لـ "حزب الله" لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لبدء الحرب الإسرائيلية على لبنان، إن "ما يسمع من الجانب الروسي هو الروس لا يقولون إنهم مقتنعون بخروج إيران أو حزب الله من سوريا، كما تطالب إسرائيل، وهم يدركون أن الحاجة في سوريا للمساعدة الإيرانية ما زلت قائمة".

وأضاف " حتى الآن ليس من مصلحة روسيا أن تخرج إيران من سوريا".

وأشار نصرالله إلى أن "بعض المواقع تتحدث عن اشتباكات بين القوات الروسية والإيرانية في سوريا وهذه أكاذيب، إذ يوجد تنسيق كبير بين الروس والإيرانيين في الجانبين العسكري والسياسي"، مضيفاً "مَن يراهن على خلاف بينهم أقول أن الروس والإيرانيين اليوم أقرب إلى بعضهم من أي وقت مضى".