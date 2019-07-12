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نصر الله: لدينا صواريخ تتكفل بالشمال وصواريخ لأماكن أخرى.. وقتها سنشاهد "العصر الحجري"

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نصر الله: لدينا صواريخ تتكفل بالشمال وصواريخ لأماكن أخرى.. وقتها سنشاهد "العصر الحجري" نصر الله: لدينا صواريخ تتكفل بالشمال وصواريخ لأماكن أخرى.. وقتها سنشاهد "العصر الحجري"

وأشار نصر الله إلى قدرات كبيرة  لدى "حزب الله"، وقال إن "المقاومة قادرة أن تطال كل المساحة الجغرافية في فلسطين المحتلة، شمال فلسطين تحت مرمى نيراننا لأي فترة زمنية يريدونها".

وتابع "بخصوص الخط الساحلي في الكيان الغاصب من نتانيا إلى أشدود (60 لإلى 70 كلم بعمق 20 كلم) جزء كبير من المستوطنين موجود بهذه المنطقة وفيه الكثير من الأهداف ككل مراكز الدولة الأساسية، وزارة الحرب، مؤسسات اخرى، مطار بن غوريون، مطارات داخلية، تجمعات صناعية وتجارية، بورصة إسرائيل، محطات إنتاج وتحويل رئيسية للكهرباء، محطات للمياه والنفط وغيرها من المراكز".

وأضاف: "نوع من الصواريخ يتكفل بالشمال وبعض الصواريخ إلى أماكن أخرى"، وسأل "هل يستطيع الكيان أن يصمد؟" وتابع "هنا يمكن أن نشاهد العصر الحجري".

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