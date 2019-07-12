بعد انتهاء زيارته للولايات المتحدة... أمير قطر يغرد

وقال أمير قطر في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "اختتمنا اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "سررنا فيها بلقاء أصدقائنا في واشنطن".

وتابع: "هذه الزيارة شكلت حدثا هاما في تاريخ الصداقة والشراكة بين بلدينا".

وأرفق الشيخ تميم بتغريدته فيديو يتضمن أهم اللقطات والأحداث التي شهدتها الزيارة.

وقبل الزيارة، قال القائم بالأعمال الأمريكي في الدوحة، ويليام جرانت، إن "زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، زيارة كبيرة ومهمة".

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وأضاف أن "زيارات الشيخ تميم إلى الولايات المتحدة أصبحت دائمة ومتواصلة كل عام وتحظى بقدر كبير من الأهمية، حيث قام بزيارة إلى أمريكا قبل نحو عام".

وأشار إلى أن "زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الولايات المتحدة تستند إلى العلاقات طويلة الأمد بين قطر والولايات المتحدة، كما أنها ستعزز العلاقات الاقتصادية والأمنية الكبيرة بالفعل".

وأوضح أن "قطر صديقا رائعا وحليفا مميزا للولايات المتحدة من نواح كثيرة وستحدث أشياء عظيمة في العلاقة الثنائية بين البلدين".

وكانت قطر قد أعلنت أن أمير البلاد سيبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من يوم 9 يوليو/تموز الجاري.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن أمير قطر سيبحث في الزيارة "أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم".

وأعلن البيت الأبيض، في يونيو/حزيران، أن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.