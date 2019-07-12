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الجيش اليمني يعلن مقتل 13 من "أنصار الله" بهجوم غرب مأرب

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القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن "القوات شنت هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز الحوثيين في مسيرة جبهة صرواح غرب مأرب".

وأضاف أن "مقاتلات التحالف ساندت هجوم الجيش بقصف مواقع للحوثيين، وتعزيزاتهم القادمة إلى المنطقة".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

وأكد "مقتل 13 عنصراً من الحوثيين وجرح آخرين جراء الهجوم، وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم".

وأشار إلى "استعادة كميات من الأسلحة المتنوعة تابعة للحوثيين".

وتقود ، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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