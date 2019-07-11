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بالفيديو... ملازم سوري يتصرف باحترام كبير أمام لواء عراقي

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بالفيديو... ملازم سوري يتصرف باحترام كبير أمام لواء عراقي بالفيديو... ملازم سوري يتصرف باحترام كبير أمام لواء عراقي

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لقاء ضابط سوري برتبة ملازم، مع ضابط عراقي برتبة لواء، على الحدود العراقية-السورية.

ويظهر في الفيديو وقوف الضابط السوري بكامل الانضباط العسكري والاحترام  وتقديمه التحية للضابط العراقي.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، صباح اليوم الأحد، إنطلاق عملية "إرادة النصر" لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار الى الحدود الدولية العراقية -السورية.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، في بيان أوردته خلية الإعلام الأمني، تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، في وقت سابق، نتائج لعمليات "إرادة النصر" التي انطلقت بها القوات المسلحة، بإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات "صلاح الدين، ونينوى، والأنبار" إلى الحدود العراقية السورية".

SputnikNews

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