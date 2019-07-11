المطيري: القرار الكويتي لا يعني الانتقاص من الجامعات الأردنية

جي بي سي نيوز:- اشاد رئيس المكتب الثقافي الكويتي ورئيس مجلس المستشارين والملحقين الثقافيين العرب بدر المطيري، بمستوى جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وما تتميز به من مستوى علمي متقدم على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقال المطيري خلال زيارته الجامعة ولقائه رئيسها الدكتور سلمان البدور: إن توجيه وزارة التعليم العالي الكويتية لطلبتها للدراسة في خمس جامعات أردنية، لا يعني الانتقاص من جامعات أخرى تتسم بمكانة علمية متقدمة، وإنما جاء لتنظيم توزيع الطلبة حسب حاجة سوق العمل.

وأشار المطيري إلى ما تتميز به الجامعة من تخصصات تنفرد بها دون غيرها من الجامعات، مثمنا ما تقدمه من تسهيلات للطلبة العرب والأجانب في اطار استقطابهم للالتحاق بتخصصاتها المختلفة.

وعبر عن تقديره لاهتمام الجامعة بتمكين الطلبة الكويتيين أكاديميا وإعدادهم لمستقبل واعد بالخير والعطاء، وهو ما يمثل جوهر سياسة الجامعة ورؤيتها التعليمية والتنويرية لإعداد أجيال الأمة في مواجهة التحديات العملية التي تنتظرهم.

وأكد الدكتور البدور أن الجامعة تحتضن 194 طالبا وطالبة من دولة الكويت يلتحقون بتخصصات مختلفة معتمدة اعتمادا خاصا، في إطار التزام الجامعة بمعايير الاعتماد المعمول بها في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وجودتها. وأشاد إلى متانة العلاقات الطيبة والمتميزة والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

كما أشاد بالطلبة الكويتيين وجهودهم والتزامهم بأنظمة الجامعة وقوانينها.

ولفت إلى أن الطلبة العرب في الجامعة تبلغ نسبتهم نحو 20 بالمئة.