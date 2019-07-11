أخبار عاجلة

11 قتيلاً بانفجارين متزامنين في عفرين -
بعد شهر من الانقطاع .. الأردن يصدر الخيار والفلفل لاسرائيل -
صفقة اليوم.. خصم 93% لتعلم تصميم واجهة وتجربة المستخدم UI/UX   -
هيونداي تعلن عن الإطلاق العالمي لسيارة فينيو في إعلان فيديو -
في عامه الـ94..خطط مهاتير محمد تتجاوز المئوية الأولى لاستقلال ماليزيا -
الدفع الإلكتروني وأسعار الوقود أبرز أخبار نشرة "مباشر" بالسعودية..اليوم -
التحول الرقمي والأمن السيبراني على رأس التحديات في المنطقة -
مقتل 13 من الحوثيين في محاولة تسلل لمواقع الجيش بالضالع -
الأخبار- مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية -
8 الصبح - "التضامن": بدء تشغيل مكتب مصر للطيران لطبع تذاكر حجاج الجمعيات الأهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

تونس... انتشال جثث 38 مهاجرا قبالة سواحلها

Google+ Print

وأوضح الهلال الأحمر التونسي إلى أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للقتلى حتى الآن إلى 58 شخصا.

© REUTERS /

وكانت جمعية الهلال الأحمر التونسية قد أعلنت قبل أيام، أن خفر السواحل التونسي انتشل جثث 14 مهاجرا أفريقيا غرقوا عندما انقلب قاربهم الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصا بعدما أبحر من ليبيا إلى أوروبا، وجاء ذلك وفقا رويترز.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قالت يوم الخميس إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة، لكن أحدهم توفي في المستشفى. وكانت هناك مخاوف من غرق الباقين.

وغرق ما لا يقل عن 65 مهاجرا متجهين إلى أوروبا من ليبيا في مايو/ أيار الماضي عندما انقلب قاربهم قبالة تونس.

في سياق آخر، قالت القنصلية المغربية في تونس أن سبعة مواطنين مغاربة لقوا حتفهم، على إثر القصف الذي طال الأسبوع الماضي، مركز الهجرة غير النظامية في تاجوراء (11 كلم شرق طرابلس).

وأكدت القنصلية في بيان صدر عنها في ساعة متأخرة من مساء السبت أن البحث ما يزال جاريا مع السلطات الليبية للتأكد من مصير ثلاثة مواطنين مغاربة هم في عداد المفقودين.

وأوضح البيان أن الاتصالات المتواصلة مع السلطات الليبية أتاحت التوصل إلى حصيلة أولية تفيد بأنه "من بين 18 مواطنا مغربيا كانوا متواجدين في المركز حين وقوع الغارة، تم تسجيل 7 حالات وفاة جراء القصف، جار حاليا التحقق من هوياتها والترتيب لترحيل الجثامين وتسليمها لعائلاتهم في المغرب".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مقتل 13 من الحوثيين في محاولة تسلل لمواقع الجيش بالضالع

مقتل 13 من الحوثيين في محاولة تسلل لمواقع الجيش بالضالع

المبعوث الأممي لليمن: قلقون من الحكم بإعدام 30 شخصا في صنعاء

المبعوث الأممي لليمن: قلقون من الحكم بإعدام 30 شخصا في صنعاء

الإمارات تعتزم تقديم مساعدات دوائية للسودان بقيمة 60 مليون دولار

الإمارات تعتزم تقديم مساعدات دوائية للسودان بقيمة 60 مليون دولار

"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي

"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي