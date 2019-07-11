أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نصائح لمستقبل ناجح برغم مجموع الثانوية العامة -
السفيرة عزيزة- أوائل الثانوية العامة في ضيافة "السفيرة عزيزة" -
السفيرة عزيزة - الملكة إليزابيث تهنئ د.محمد العريان بانتخابه رئيساً لجامعة كامبريدج -
السفيرة عزيزة -اليوم افتتاح متحف نجيب محفوظ في الجمالية -
السفيرة عزيزة - الحفل السنوي الثالث لمدرسة الباليه للكبار على مسرح دار الأوبرا المصرية -
هنا إفريقيا | الأحد 14 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة -
مصدر نفطي سوري: إصلاح أنبوب غاز "الشاعر" خلال ساعات -
الغضب خسرك إيه؟ -
الرؤية الفنية لمباراة الجزائر ونيجيريا بالدور نصف النهائي.. والمؤتمر الصحفي قبل المباراة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مفاوضات الدوحة... "طالبان" تعلن التوصل إلى اتفاق كبير مع واشنطن

Google+ Print

© AFP 2019 / Yuri Kadobnov

وقال شاهين لوكالة سبوتنيك "تمكنا من التوصل إلى اتفاق على جميع القضايا التي نوقشت خلال المفاوضات، ولا يزال هناك بند أو بندان لمناقشتهما خلال الجولة المقبلة"، موضحا أن موعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان لم يتم التوافق عليه لكن "الفجوة ضاقت"، بحسب تعبيره.

وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، في وقت سابق، أن المفاوضات مع طالبان في قطر تجري حول أربعة محاور رئيسية وتشمل وقف إطلاق نار عام، وانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وحوار بين الأفغان ورفض استخدام الأراضي الأفغانية لمهاجمة الولايات المتحدة أو دول أخرى.

وكانت المفاوضات بين الوفد الأميركي وطالبان قد استؤنفت في قطر يوم الثلاثاء، 9 تموز/ يوليو، بعد الانتهاء من الحوار بين الأفغان في الدوحة، وبعد ذلك سافر المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد، الذي ترأس الوفد الأميركي، إلى بكين، حيث اضطر إلى الذهاب إلى واشنطن للإبلاغ عن نتائج المفاوضات مع طالبان.

ويذكر أن المباحثات بين طالبان والولايات المتحدة، ممثلة بالمبعوث الأميركي الخاص للسلام والمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، بدأت منذ صيف العام الماضي، بغياب الأفغانية التي تعتبر الغائب الأكبر عن جلسات الحوار في ظل إصرار طالبان على عدم التفاوض معها باعتبارها "دمية بيد الأميركيين".

ويؤكد الساسة الأفغان أن الهدف الأساسي من المباحثات الأميركية مع طالبان هو تهيئة الأرضيّة المناسبة لإطلاق مباحثات السلام الأفغانية المباشرة بين الحكومة والحركة، في مسعى لإنهاء الأزمة الأفغانية، لافتين إلى أنه تم إحراز تقدم في هذا الإطار.

هذا ويتم بحث موضوع إيجاد سبل لإطلاق حوار مباشر بين الأطراف الأفغانية المتصارعة على منصات دولية مختلفة، بما في ذلك وموسكو، حيث كانت العاصمة الروسية قد استضافت في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الجلسة الثانية لـ"صيغة موسكو"، بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية، لتسوية الأوضاع في البلاد. وللمرة الأولى شارك وفد المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، في لقاء دولي بهذا المستوى.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بيان من الحكومة السعودية بشأن الحجاج القطريين

بيان من الحكومة السعودية بشأن الحجاج القطريين

بعد القمح والتبغ... الحكومة السورية تقرر دعم الزيتون والموسم مبشر

بعد القمح والتبغ... الحكومة السورية تقرر دعم الزيتون والموسم مبشر

اليوم - بناء علي توجيهات الرئيس السيسي الحكومة تبدأ إجراءات صرف تعويضات أهالي النوبة

اليوم - بناء علي توجيهات الرئيس السيسي الحكومة تبدأ إجراءات صرف تعويضات أهالي النوبة

الحكومة السعودية تطلق خدمة العمل المؤقت بموسم الحج عبر "أجير"

الحكومة السعودية تطلق خدمة العمل المؤقت بموسم الحج عبر "أجير"