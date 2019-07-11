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حقوقي يمني جنوبي: قبول قيادة طارق صالح للقوات المشتركة جريمة

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حقوقي يمني جنوبي: قبول قيادة طارق صالح للقوات المشتركة جريمة حقوقي يمني جنوبي: قبول قيادة طارق صالح للقوات المشتركة جريمة

قال رائد الجحافي، السياسي والحقوقي الجنوبي، لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس، إن "إعلان دمج المليشيات والفصائل المسلحة في الساحل الغربي تحت قيادة المدعو طارق عفاش، الذي يدخل ضمن مكونات تلك الفصائل الجنوبية كالمقاومة الجنوبية وغيرهم، القبول بها من قبل الجنوبيين "جريمة".

وأضاف الجحافي، "طارق عفاش هو من "احتلت" قواته أرض الجنوب عام 1994م، وظل يسفك دماء الجنوبيين وينهب ثروات الجنوب، فأي تحالف معه جريمة وتنازل عن الهدف الذي سقط لأجله آلاف "الشهداء".

وكان العقيد مأمون المهجمي قد أعلن اليوم الخميس عن قائمة بأسماء قادة القوات المشتركة التي تم تشكيلها، من بينهم العميد طارق صالح، قائد قوات حراس الجمهورية، أسماء أعضاء القيادة المشتركة لجبهة الساحل الغربي تحت قيادة التحالف العربي، وشملت القائمة هيثم قاسم طاهر، علي سالم الحسني، ورائد الحبهي، وحمدي شكري، وعبد الرحمن اللحجي، وطارق صالح، وبسام المحظار، وعلي الكنيني، وسليمان الزرنوقي، وأحمد الكوكباني، وصادق دويد.

وتقود ، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

SputnikNews

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