مقتل وإصابة جنود بهجومين وكمين في محافظة الجوف باليمن

القاهرة — سبوتنيك. أفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، بأن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة على مواقع للجيش في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف شرق الجوف، أوقعت قتلى وجرحى من الجنود.

وأضاف بأن عسكريين آخرين سقطوا بين قتيل وجريح في كمين نصبته وحدة الهندسة التابعة لـ"أنصار الله" في الجبهة ذاتها.

وأشار المركز إلى شن مقاتلي "أنصار الله" هجوماً على مواقع عسكرية في جبهة الوجف بخب والشعف، ألحق خسائر في صفوف حاميتها.

في محافظة البيضاء وسط اليمن، ذكرت جماعة "أنصار الله" أن الجيش نفذ زحفاً من مسارين على مواقع في جبهة قانية شمال البيضاء.

ووفقاً للمركز، تمكنت الجماعة من إحباط زحف الجيش، وتكبيد المهاجمين قتلى وجرحى وإعطاب آلية، مشيراً إلى إعطاب آلية أخرى بكمين في قانية، ومقتل وإصابة من عليها.