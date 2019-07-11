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اختطاف قائد لواء في الجيش اليمني بمأرب

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اختطاف قائد لواء في الجيش اليمني بمأرب اختطاف قائد لواء في الجيش اليمني بمأرب

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" بأن قبليين اعترضوا طريق قائد اللواء السابع للحرس الرئاسي، العميد محمد وهان، أثناء مروره بمحطة بن معيلي في مديرية الوادي شرق مأرب، واقتادوه ونجله وثلاثة من مرافقيه إلى جهة مجهولة.

وأضاف بأن العميد وهان، تعرض للاختطاف أثناء توجهه لتفقد مؤخرة اللواء التابع للمنطقة العسكرية الخامسة والمتمركز في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

ووفقاً للمصدر، فإن الخاطفين يطالبون اليمنية بالإفراج عن معتقلين لديها.

وتقود ، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

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