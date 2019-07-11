أخبار عاجلة

تحميل لعبة صلاح الدين 2019 Stronghold Crusader للكمبيوتر نسخة كاملة اصلية ميديا فاير بحجم 400 ميجا -
الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

قائد بالجيش الليبي يكشف التفاصيل النهائية لتحرير طرابلس

Google+ Print

بنغازي — سبوتنيك. وقال القطعاني، إنه "في انتظار تعليمات القيادة العامة للجيش الليبي لتنفيذ المرحلة الثانية بجميع خطواتها للوصول للهدف الأكبر وهو الحسم النهائي لتحرير العاصمة".

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI

وأوضح القطعاني في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لسير العمليات العسكرية لتحرير العاصمة الليبية طرابلس التي يقودها الجيش الوطني الليبي من المليشيات والمجموعات الإرهابية المارقة ودواعش المال العام وتنظيم (داعش- الإرهابي المحظور في والعديد من الدول الأخرى)، المرحلة الأولى تمت بنجاح تام والتي رسمت على خطوتين، الخطوة الأولى وهي تقدم القوات المسلحة واحتلال المناطق المعدة مسبقاً وفقا الخطة والتعليمات التي وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية".

وأضاف آمر اللواء 73 مشاة أن "الخطوة الثانية هي استنزاف العدو والسيطرة التامة علي المواقع وتجنب وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين، فضلا عن الخسائر المادية في المنشآت المدنية وعدم السماح للإرهابيين والمليشيات الفرصة في تدمير المدينة".

وأتم قائلا، "الآن نحن في انتظار تعليمات القيادة العامة للجيش الليبي لتنفيذ المرحلة الثانية بجميع خطواتها للوصول لهدفنا الأكبر وهو تحرير العاصمة والحسم النهائي".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
وزير الثقافة السعودي: نحن مهتمون بالتعاون مع روسيا

وزير الثقافة السعودي: نحن مهتمون بالتعاون مع روسيا

روسيا وبوليفيا توقعان حزمة من الاتفاقات أبرزها في مجال الطاقة

روسيا وبوليفيا توقعان حزمة من الاتفاقات أبرزها في مجال الطاقة

إجلاء 30 طفلا روسيا من العراق إلى الوطن

إجلاء 30 طفلا روسيا من العراق إلى الوطن

روسيا تطلق بنجاح 4 أقمار صناعية عسكرية

روسيا تطلق بنجاح 4 أقمار صناعية عسكرية