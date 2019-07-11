قائد بالجيش الليبي يكشف التفاصيل النهائية لتحرير طرابلس
بنغازي — سبوتنيك. وقال القطعاني، إنه "في انتظار تعليمات القيادة العامة للجيش الليبي لتنفيذ المرحلة الثانية بجميع خطواتها للوصول للهدف الأكبر وهو الحسم النهائي لتحرير العاصمة".
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وأضاف آمر اللواء 73 مشاة أن "الخطوة الثانية هي استنزاف العدو والسيطرة التامة علي المواقع وتجنب وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين، فضلا عن الخسائر المادية في المنشآت المدنية وعدم السماح للإرهابيين والمليشيات الفرصة في تدمير المدينة".
وأتم قائلا، "الآن نحن في انتظار تعليمات القيادة العامة للجيش الليبي لتنفيذ المرحلة الثانية بجميع خطواتها للوصول لهدفنا الأكبر وهو تحرير العاصمة والحسم النهائي".