لأول مرة في الجزائر... النواب يزكون إسلاميا على رأس البرلمان

الجزائر — سبوتنيك. فبعد مشاورات دامت لساعات زكّى نواب البرلمان على الساعة التاسعة ليلاً، بالإجماع النائب عن تكتل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء سليمان شنين رئيساً للهيئة التشريعية بعد انسحاب كل منافسيه، في سابقة هي الأولى في الجزائر. فلم يسبق أن تقلد نائب معارض أو إسلامي منصب رئاسة البرلمان، ليكون شنين بهذا ثالث رئيس يتعاقب على المجلس الشعبي الوطني منذ تشريعيات 2017، بعد كل من سعيد بوجحة ومعاذ بوشارب.

لاحقا أعلن رئيس جلسة البرلمان الجزائري المنعقدة الآن، بأن شنين، رسميا هو الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني.

يتبع…