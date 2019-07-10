سيناريو جبل لبنان يطارد باسيل في زيارته لطرابلس اليوم

جي بي سي نيوز:- يستعد رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، لزيارة مدينة طرابلس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت، بحسب وسائل إعلام لبنانية، والتي أكدت أنه سيجري لقاءات واجتماعات مع فاعليات طرابلسية وأخرى شعبية.

وتأتي هذه الزيارة رغم التحذيرات التي وجهت لباسيل بعدم التوجه إلى طرابلس، خاصة أنّه سبق أن اتّهم جزءاً من الطرابلسيين بالإرهاب ، وفق "العربية" .

وأشارت المصادر أيضاً إلى أن باسيل قرر إتمام الزيارة حتى لا يعطي انطباعاً بأنه قام بإلغائها تحت ضغوط القوى الطرابلسية التي عارضتها.

زيارة باسيل إلى طرابلس سبقها اضطرابات في جبل لبنان أدت لمقتل مرافقين لوزير شؤون الهجرة صالح الغريب بالرصاص لدى مرور موكبه في منطقة قبرشمون ما دفع بباسيل إلى إلغاء زيارته إلى هناك.

ويرى مناصرو رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، أن حادثة الجبل الأخيرة استغلت لتضييق الخناق عليه. فمن جهة يسعى حزب الله إلى كسر موازين القوى في الجبل، ومن جهة أخرى يحاول جبران باسيل خلق حلف درزي يساند طموحاتِه.