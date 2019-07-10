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المخابرات العراقية تعلن ضبط 142 جهازا كان "داعش" يستعملها للتغطية الإعلامية

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المخابرات العراقية تعلن ضبط 142 جهازا كان "داعش" يستعملها للتغطية الإعلامية المخابرات العراقية تعلن ضبط 142 جهازا كان "داعش" يستعملها للتغطية الإعلامية

وذكر الجهاز الأمني في بيان له، أن "جهاز المخابرات الوطني تمكن من الاستيلاء على 142 جهازا كان تنظيم "داعش" الإرهابي يستعملها كسيرفرات للتغطية الإعلامية الميدانية في شوارع ‫الموصل وتلعفر وباقي مناطق محافظة نينوى"، كما نقل موقع "السومرية نيوز".

وأطلق الجيش العراقي، الأحد الماضي، عملية "إرادة النصر" لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار على الحدود العراقية السورية.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في كانون الأول/ ديسمبر2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

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