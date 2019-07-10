أخبار عاجلة

تحميل لعبة صلاح الدين 2019 Stronghold Crusader للكمبيوتر نسخة كاملة اصلية ميديا فاير بحجم 400 ميجا -
الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

حماس: رفضنا أكثر من رسالة لإجراء حوار مع واشنطن

Google+ Print
حماس: رفضنا أكثر من رسالة لإجراء حوار مع واشنطن حماس: رفضنا أكثر من رسالة لإجراء حوار مع واشنطن

وقال موسى عبر حسابه على موقع "تويتر": "أكثر من رسالة وصلت لحماس لأجراء حوار مع الأمريكان، ورفضنا كل تلك الرسائل لسببين، الأول خطتهم لتصفية القضية الفلسطينية بمشاريع مختلفة صفقة القرن".

وأضاف "والثاني هو مقاطعة السلطة لأي حوار مع الأمريكان، حفظاً لوحدة الموقف الفلسطيني، والمفاجأة الصادمة وجود ماجد فرج في أمريكا وبدون إعلان".

وكانت تقارير إعلامية سابقة، ذكرت أن خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة بـ"صفقة القرن" ستشمل استثمار عشرات مليارات الدولارات في الضفة والقطاع ودول المنطقة.

وبحسب التقارير، تتضمن تخصيص 25 مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة على مدار 10 السنوات القادمة، إضافة إلى استثمار 40 مليار دولار في والأردن وربما لبنان.

وسوف تساهم الولايات المتحدة ببعض الأموال، لكن كوشنر خطط للحصول على معظم الأموال من دول في المنطقة، ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأساسي من الأموال من "أغنى دول المنطقة" بحسب التقرير.

وحتى الآن يرفض الفلسطينيون خطة الرئيس الأمريكي دونالد للسلام وأعلنوا عدم مشاركتهم في القمة، رافضين الخطة باعتبارها منحازة لإسرائيل.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
ربيع ياسين: المدرب الأجنبي هو الأصلح للمنتخب المصري

ربيع ياسين: المدرب الأجنبي هو الأصلح للمنتخب المصري

ربيع ياسين عن إشارة المحمدي للجمهور: مفيش لاعب أكبر من منتخب مصر والمحمدي "على نفسه"

ربيع ياسين عن إشارة المحمدي للجمهور: مفيش لاعب أكبر من منتخب مصر والمحمدي "على نفسه"

ابراهيم عبد الجواد يوضح أسباب الانتقادات القوية لمنتخب مصر بعد الخروج من أمم إفريقيا

ابراهيم عبد الجواد يوضح أسباب الانتقادات القوية لمنتخب مصر بعد الخروج من أمم إفريقيا

ربيع ياسين: المنتخب افتقد أشياء كثيرة.. ودول مش أفضل 23 لاعب في مصر

ربيع ياسين: المنتخب افتقد أشياء كثيرة.. ودول مش أفضل 23 لاعب في مصر