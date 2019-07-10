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قرار ملكي عاجل من العاهل السعودي

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قرار ملكي عاجل من العاهل السعودي قرار ملكي عاجل من العاهل السعودي

وقدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، الشكر للملك سلمان على توجيهاته.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ينفذ عددا من البرامج والمشاريع المجتمعية التنموية المستدامة في اليمن التي تهدف إلى حماية أسر الأيتام والمعيلات وتوفير حياة كريمة لهم.

ونفذ المركز مشروع لست وحدك لحماية أسر الأيتام في اليمن ، ويشمل مديريتي نهم وخولان بمحافظة صنعاء ، ومديرية المخا بمحافظة تعز، ومديريتي الغيل والحزم بمحافظة الجوف، ومديريتي القرشية وولد ربيع بمحافظة البيضاء، ومدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منه 420 يتيما بشكل مباشر و 2,520 فرداً من أسر الأيتام بشكل غير مباشر.

ويهدف المشروع إلى تأمين الإيواء وتحسين سبل العيش لأسر الأيتام، وتوفير الوسائل التعليمية للأيتام والوصول للخدمات وضمان انتظامهم في التعليم، وتقديم الرعاية النفسية والرعاية الصحية لأسر الأيتام، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال المناصرة ودمج الأيتام بالمجتمع.

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