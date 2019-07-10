"أنصار الله" تعلن انشقاق ضابط عن قوات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الصحافة اليمنية، التابعة لجماعة أنصار الله، إن "فيصل العفيف ضابط أمن واستخبارات اللواء 156 المتمركز في اليتمة بمحافظة الجوف، وصل إلى العاصمة صنعاء عقب انشقاقه عن صفوف التحالف".

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ويعد العفيف ثاني مسؤول ينشق عن قوات هادي ويصل إلى صنعاء، حيث سبقه السبت، وكيل محافظة صنعاء العقيد عبدالمجيد أبو حاتم.

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.