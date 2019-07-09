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اليمن: تشكيل قيادة مشتركة في الساحل الغربي وغرفة عمليات مرتبطة بقوات التحالف

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القاهرة - سبوتنيك. فوفقاً لوكالة "2 ديسمبر"، الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية، قالت قيادة المقاومة المشتركة في الساحل الغربي، في بيان "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية واستشعارا لمسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية، فإننا في قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي، نعلن لأبناء شعبنا اليمني العظيم تشكيل قيادة مشتركة تمثل كافة القوات المرابطة في الساحل الغربي، وغرفة عمليات مرتبطة بقوات التحالف العربي". 

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD

وأضاف: 

سنواصل النضال وتقديم التضحيات تلو التضحيات في سبيل تحرير وطننا وتخليص شعبنا من عبث وإجرام ميليشيا الحوثي الإجرامية، التي عاثت في أرض اليمن الفساد، وأهلكت الحرث والنسل، وأحلت سفك الدماء اليمنية خدمة لمشروعها الظلامي المتخلف.

وتابع "لقد فضح اتفاق السويد جرائم ميليشيات الحوثي للعالم أجمع، فمنذ الوهلة الأولى لتوقيع الاتفاق عمدت هذه الميليشيات الإجرامية إلى الالتفاف عليه، واستغلاله من خلال ارتكاب الخروقات، بدءاً من رفضهم الانسحاب من الموانئ وفتح المعابر الإنسانية، ثم محاولة التغرير على العالم بالانسحاب الصوري والأشبه بمسرحية هزلية".

وشكر "دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين هبوا لنصرة أشقائهم في اليمن ضد هذه العصابة الإجرامية مقدمين تضحيات جسام".

وتشمل التشكيلات، قوات حراس الجمهورية، بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، وقوات العمالقة، بقيادة أبو زرعة المحرمي، وقوات صقور تهامة، وتشمل عشرات الآلاف من الجنود.

SputnikNews

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