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السفير الزعبي ببغداد : نضع إمكانات الاردن بإعمار العراق

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السفير الزعبي ببغداد : نضع إمكانات الاردن بإعمار العراق السفير الزعبي ببغداد : نضع إمكانات الاردن بإعمار العراق

جى بي سي نيوز  :- نقل سفير المملكة في العراق منتصر الزعبي، توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لوضع إمكانات الأردن في إعمار العراق.
وقال الزعبي خلال لقائه، محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الاثنين، ان الاردن مستعد لتقديم جميع التسهيلات المتعلقة بنقل المرضى العراقيين، وعلاجهم في مستشفيات المملكة، وكذلك المساعدة في انشاء البيئة الآمنة التي تتمتع بها العاصمة لجذب الاستثمارات.
وأشاد السفير الزعبي بالنهضة الخدمية التي تشهدها محافظة بغداد، لاسيما بعد استتباب الامن ودحر الارهاب ، وفق بترا . 
وقال، إننا ننقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته بوضع جميع الامكانات الاردنية في مساعدة الاشقاء العراقيين لإعادة إعمار المدن المتضررة جراء الارهاب.
ووجه السفير الاردني الدعوة لمحافظ بغداد لزيارة المملكة واللقاء بالشركات الاستثمارية للاستفادة من خدماتها في العراق.

جي بي سي نيوز

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